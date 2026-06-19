小澤陽子アナウンサー（34）が18日、自身のインスタグラムを更新。11年勤めたフジテレビの最終出社日を終え、思いをつづった。【写真】初々しい…2015年入社時と現在の小澤陽子アナ、同アングルカット＆みんな笑顔のフジアナウンス局カット小澤アナは東京・お台場の本社前での入社時の写真と近影を投稿しながら「11年間ありがとう、８ちゃんねる！」と報告。「最終出社日、行きの電車で入社当時よく聴いていた曲を聴きながら乗