世の中は「ブラック企業」や「人手不足」という言葉に代表される、仕事への悲壮感に溢れている。しかし、本当の絶望はそんな優しいものではない。「石の上にも3年」という通説は嘘で、3日で逃げるべき仕事はたくさんある。はりぼての労働基準法は、多くの労働者を強固に守ってはくれない。実態は公的な数字にも表れている。厚生労働省が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」では、過去に2455件の企業が掲載され、現在も