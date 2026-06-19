「汗水流して働く中国青年」と「レジ金を盗む日本人」…コンビニ夜勤で痛感した「外国人を優遇しすぎ」と叫ぶ社会への違和感

「汗水流して働く中国青年」と「レジ金を盗む日本人」…コンビニ夜勤で痛感した「外国人を優遇しすぎ」と叫ぶ社会への違和感