2026年6月16日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、EUは中国との交渉力が低下し続ける前に、市場保護のため強硬な貿易政策を断行すべき最後のチャンスを迎えているとするドイツメディアの見解を報じた。記事は、ドイツの経済紙「ハンデルスブラット」のコラムを引用。記事によると同紙は、対中交渉においてEUの地位が悪化する中、中国側が欧州市場を離れられない今こそが強硬手段に出るおそらく最後の機会であると