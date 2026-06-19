◇W杯北中米大会1次リーグB組 ボスニア・ヘルツェゴビナ1―4スイス（2026年6月18日 イングルウッド）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグB組第2戦は18日（日本時間19日）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（FIFAランク63位）がスイス（同19位）に1―4と敗戦。40歳のFWエディン・ジェコ（シャルケ）が今大会初出場したが無得点のまま後半19分に途中交代。退場者を出し数的不利となったことも響き終盤に失点を重ねた。

W杯は1次リーグ第1戦が終了し、この日から第2戦がスタート。B組は2試合ともドロー決着となりボスニア・ヘルツェゴビナ、スイス、カナダ、カタールの4チームが勝ち点1で並んだ。

決勝トーナメント進出へ大事な一戦で欧州予選チーム最多6得点の“大黒柱”40歳FWジェコ（シャルケ）が今大会初出場。第1戦は出番なしに終わっていたが、この日はスタメン入り。94年米国大会で42歳だったロジェ・ミラ（カメルーン）、今大会のポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウド（41）、クロアチア代表モドリッチ（40）に続き40歳以上のフィールドプレーヤー（FP）として出場した4人目の選手となった。

試合は前半立ち上がりから劣勢の展開が続くもハイドレーションブレイク（給水タイム）後に一変。前からのプレスが機能し徐々に攻撃のチャンスが増え、同41分にはFWジェコがゴール前で左足シュート。しかし、これは相手DFに防がれ0―0のまま前半を終えた。

後半11分、自陣ゴール前でFWヌドイ（ノッティンガムF）に豪快なバイシクルシュートを打たれたがGKバシリ（ザンクトパウリ）がファインセーブ。結果的にFWヌドイはオフサイドポジションだったがビッグプレーにスタジアムが沸いた。同19分にFWジェコが途中交代となると、スタンドからは大きな拍手が送られた。

そして同29分、代わって入ったばかりのMFマンザンビ（フライブルク）にゴールを許し失点。ハイドレーションブレイク直後、一気に3枚替えと変化をつけてきた相手指揮官の采配が的中。好守連発でチームを救ってきたGKバシリも反応するも防ぎきれなかった。

さらに同35分、DFムハレモビッチ（サッスオロ）が抜けだそうとする相手を後ろから倒してしまい一発退場。数的不利となると立て続けに失点。

後半アディショナルタイムにMFマフミッチ（スロバン・リベレツ）が1点を返すも、直後にPKから失点し敗戦。勝ち点1のまま24日（日本時間25日）の第3戦でカタールと激突することになった。