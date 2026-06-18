横浜の街並みを描いた横浜高島屋限定の日傘も人気商品の一つ＝１６日、同店真夏に向け、神奈川県内の百貨店で日傘商戦が始まった。梅雨本番で晴雨兼用が人気だ。「父の日」（２１日）のプレゼント用としても売り込んでいる。横浜高島屋（横浜市西区）は晴雨兼用を前季に比べ、２００点増やして約１２００点を用意。５月の大型連休前から真夏日が続き、３〜５月の日傘の売り上げは前年から３割近く増えた。９月までを通じて１０