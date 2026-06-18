サッカーのFIFAワールドカップ2026、日本代表の2戦目、チュニジア戦まであと3日です。鹿児島市に本場のチュニジア料理を味わえる店があります。第2戦を前に、食文化からチュニジアに触れてみました。初戦のオランダ戦、日本は2度追いつく粘りで強豪相手に引き分け、鹿児島からも大声援が送られました。第2戦の相手は、日本から1万キロ以上離れたチュニジア。アフリカ大陸の北にあり、イタリアの南側に位置する地中