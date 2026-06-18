島田惇平、雷太撮影：田口真佐美 江戸川乱歩『黒蜥蜴』の新しい物語が幕を開ける！『Burlesque KUROTOKAGE -after die- ～new museum party～』を、出演者の雷太、島田惇平、中尾暢樹が語り合う 江戸川乱歩の名作『黒蜥蜴』を“バーレスク＝ショーアップ”して、キャスト全員が男性で美しく華麗に描いて話題となった舞台『黒蜥蜴～Burlesque KUROTOKAGE』から約1年半の時を経て、新作『Bur