フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が18日、自身のインスタグラムを更新し、昨年出産した第2子次男についてつづった。杉崎アナは2015年に結婚し、16年に長男、昨年8月に次男を出産した。この日は「先週末から、次男のお熱が続き、病院で検査を受けたら、ヒトメタニューモウィルスでした」と次男の体調について明かし、“謎の風邪”の原因とされるウイルスに感染したことを報告。「およそ5日間高熱で、それはもう大変な日々で