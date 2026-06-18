フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が18日、自身のインスタグラムを更新し、昨年出産した第2子次男についてつづった。

杉崎アナは2015年に結婚し、16年に長男、昨年8月に次男を出産した。この日は「先週末から、次男のお熱が続き、病院で検査を受けたら、ヒトメタニューモウィルスでした」と次男の体調について明かし、“謎の風邪”の原因とされるウイルスに感染したことを報告。「およそ5日間高熱で、それはもう大変な日々でした」と振り返り、「乳幼児のお世話は、やはり病気の時が断トツで大変ですね」とつづった。

「そして、熱が下がった時の安堵感と、体が楽になった子どもの笑顔は格別です 子育ては大変、仕事も大変、生きていくのは大変、でも、なんとかなる！！うまくいかないこともたくさんだけど、楽しくて、幸せで、おもしろいこともたくさんあるっ！」と実感を込め、「日々頑張っている皆さん、本当にお疲れさまです 自分のことを褒めながら、ちょっと美味しいものでも食べながら、ジメジメの時期を乗り切って行きましょう〜！」とメッセージを送った。

そして10日に出演したフジテレビ「ぽかぽか」で「楽屋に遊びに来てくれた」同局の遠藤玲子アナウンサーとの2ショットを投稿。「人生とは、良き出会いを大切に歩むことだと、しみじみ思ったのでした」と思いをつづった。