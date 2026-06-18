MATCH 24グループK第2戦2026年6月18日 11:00キックオフ（会場：メキシコシティスタジアム）ウズベキスタン 1-3 コロンビア近年育成強化を進め、ファビオ・カンナバーロ監督の下で初のW杯切符を掴んだウズベキスタン。一方のコロンビアは34歳となったハメス・ロドリゲスを先発起用し、南米の実力国として初戦に臨んだ。立ち上がりは激しいデュエルが続く展開となった。コロンビアがボールを保持し、ウズベキスタンは［3-4-3］のミ