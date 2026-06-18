「映え」よりも「リアル」へ。若い世代を中心に、写真共有アプリ「BeReal.」の利用が広がっています。

フランス発の写真共有アプリ「BeReal.」は6月16日、日本国内の月間アクティブユーザー数（MAU）が650万人を突破したと発表しました。前年同期から約150万人増え、前年比で約30％の成長となっています。

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■ 「リアル」な日常共有で利用拡大

BeRealは、1日1回ランダムな時間に届く通知に合わせて、今いる場所やその瞬間の様子を写真で投稿するSNSです。前面カメラと背面カメラで同時に撮影する仕組みが特徴で、加工しすぎない「ありのままの日常」を共有できるサービスとして知られています。

今回の発表によると、利用者の中心となっているのは13〜27歳の若い世代です。利用者全体の92％をこの年代が占めており、特に18〜23歳が54％を占めているとのことです。

また、13〜17歳のユーザーは前年比25％増、18〜22歳は同20％増と伸びており、学生世代を中心に、この1年で利用がさらに広がった様子がうかがえます。

若い世代に多く使われていることから、企業や著名人による活用も広がっています。BeRealによると、日本国内では300人以上の著名人やクリエイターが公式アカウントで発信しており、広告を出した企業も累計300社を突破したとしています。

SNSでは動画やAI生成コンテンツの存在感が増していますが、その一方で、BeRealは「加工しない日常」を楽しむサービスとして支持を広げています。今回の650万人突破は、「映える写真」だけではないSNSの楽しみ方が、若い世代を中心に受け入れられていることを示しているようです。

■ 職場や学校での撮影には注意も

ただし、利用が広がるにつれて、BeRealならではの注意点も見えてきています。

BeRealは、通知が届いたタイミングでその場の様子を撮影する仕組みです。そのため、職場や学校などで撮った写真に、周囲の人や施設内の情報が意図せず写り込んでしまうことがあります。本人にとっては何気ない一枚でも、見る人が見れば場所や状況が分かってしまうこともあります。

実際に今年春には、銀行や大手飲食チェーン、地方の中小企業などで、BeRealへの投稿をきっかけとした情報漏えい事案が相次ぎました。たとえば、机の上の書類、業務端末の画面、掲示物など、日常の中にあるものほど、撮影時には見落とされがちです。

また学校現場でも、生徒による校内での撮影や投稿が問題になるケースがあります。友人同士の何気ない撮影であっても、ほかの生徒や教室内の様子が写り込む可能性があります。「自分は写ってもいい」と思っていても、隣にいる友人まで同じとは限りません。

リアルな日常を気軽に共有できることがBeRealの魅力ですが、その“リアル”の中には、自分以外の人や場所の情報も含まれていることがあります。撮影する場所や、写真に何が写っているのかを少し意識するだけでも、トラブルを防ぐことにつながりそうです。

＜参考・引用＞

BeRealプレスリリース（6月16日発表）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061805.html