最初に結論：東京都心の中古マンション市場は価格上昇一辺倒の局面を終えつつある。今後は価格の高さではなく、物件ごとの流動性や需給バランスが重視される。記事の重要ポイント：1：港区や中央区湾岸部など高価格帯マンションで在庫増加が進行。売り出し件数に対して成約が伸びず、価格と需要の乖離が生じている。2：2024年の日銀によるゼロ金利政策解除や金利上昇、中国経済の減速などを背景に、都心タワーマンションへの投資需