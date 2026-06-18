梅雨の時期は気温や湿度が高くなり、気圧も激しく変化するため、倦怠（けんたい）感や頭痛などに悩まされる人は多いのではないでしょうか。こうした気温や気圧の激しい変化に対応しようと、体温や血管の動きをコントロールしている「自律神経」がフル稼働するため、梅雨時はどうしても自律神経が乱れやすくなります。適度に休養を取るとともにバランスのよい食生活が重要です。【画像】手軽に食べられる！これが梅雨のだるさを