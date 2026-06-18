2026年下半期のあなたの運勢を、人気占い師・ゲッターズ飯田さんが大予想！まずは「五星三心（ごせいさんしん）占い」で自分のタイプをチェック（タイプの調べ方つき）。ページ内のリンクから、タイプ別に分けて占い結果を紹介します。さらに「幸運＆要注意タイプ」と開運アクションも教えてもらいました。五星三心（ごせいさんしん）占いとは…無償で8万人以上を占ってきた、ゲッターズ飯田さんが編み出したオリジナルの占い。