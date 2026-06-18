開催：2026.6.18 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 5 - 4 [レイズ] MLBの試合が18日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレイズが対戦した。 ドジャースの先発投手は大谷翔平、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。 4回裏、7番 アレックス・コール 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 1-