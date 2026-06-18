開催：2026.6.18

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 5 - 4 [レイズ]

MLBの試合が18日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレイズが対戦した。

ドジャースの先発投手は大谷翔平、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。

4回裏、7番 アレックス・コール 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 1-0 TB、9番 アレックス・フリーランド 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 2-0 TB

5回表、9番 テーラー・ウォールズ 初球を打ってライトへの犠牲フライでレイズ得点 LAD 2-1 TB、1番 ヤンディ・ディアス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 LAD 2-2 TB、4番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 LAD 2-3 TB、5番 リッチー・パラシオス 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 LAD 2-4 TB

5回裏、6番 カイル・タッカー カウント3-2から押し出しの四球でドジャース得点 LAD 3-4 TB

6回裏、3番 フレディ・フリーマン 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 5-4 TB

試合は5対4でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの大谷翔平で、ここまで7勝2敗0S。負け投手はレイズのケビン・ケリーで、ここまで4勝3敗2S。ドジャースのベシアにセーブがつき、1勝1敗3Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で1打数、0安打、0打点、打率は.296。さらに、ドジャースの大谷翔平はこの試合で6.0回を投げ、7安打、4失点、5奪三振、防御率は1.47となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 07:08:12 更新