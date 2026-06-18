2代目日産キックスが登場日産自動車は6月17日、コンパクトSUVの『日産キックス』をフルモデルチェンジし、18日より発売すると発表した。【画像】新型『日産キックス』のディテールと先行公開された『ロッククリーク』全87枚2代目となる新型キックスは、日産独自のハイブリッドシステムの第3世代『eパワー』を日本市場で初めて搭載するほか、キックスとしては初めて電動駆動4輪制御技術の『eフォース』を搭載するなど、大幅な進化