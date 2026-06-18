みなさんは、全国のスーパーやコンビニを中心に販売されている「ピュレフルーツ」をご存じでしょうか。フルーツ不足を手軽に解消できるうえ、常温でも冷凍でも保存できるという便利さが話題になり、昨年の発売から累計300万袋を出荷したという人気商品です。そんなピュレフルーツが5月に出した期間限定商品「すりおろし白桃ミックス」が、「桃をそのまま食べているみたい」「リピ確定」と発売直後から話題を集めています。「デ