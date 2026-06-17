ユナイテッド航空は、アメリカ建国250周年を記念した特別塗装機「Stars and Stripes」を公開した。赤・白・青の大胆なデザインに50州を象徴する50の星を配し、斜めに走る赤白のストライプが国家の躍動感を表現する。現役軍人・退役軍人に捧げる記念プレートも設置する。ボーイング787-10型機とボーイング737-800型機の2機に塗装が施され、今夏から運航を開始する。現役軍人パイロットを対象とした「ユナイテッド軍人パイロットプロ