すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」はこのほど、「初代和風さらだうどん」を含む夏の新メニューや「父の日クーポン」について発表した。「初代和風さらだうどん」(934円〜999円)○創業当時の「和風さらだうどん」が約20年ぶり復刻6月18日、「初代和風さらだうどん」(934円〜999円)を含む夏の新メニューを全店で発売する。1992年の創業当時、サラダを楽しみながらも食事としての満足感を味わえるよう「和風お食事サラダ