【モデルプレス＝2026/06/17】女優の堀内敬子が6月26日、自身のInstagramを更新。メイクで老人になった姿を公開した。【写真】劇団四季出身55歳女優「誰かと思ってびっくり」別人級“おばぁちゃんメイク”で変身した姿◆堀内敬子、“おばぁちゃんメイク”姿公開堀内は「ドラマ『こないだおばさんて言われたよ』7話です」とつづり、FODオリジナルドラマ「こないだおばさんって言われたよ」での姿を投稿。白髪のかつらを被り、眉毛も