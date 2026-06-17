堀内敬子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/17】女優の堀内敬子が6月26日、自身のInstagramを更新。メイクで老人になった姿を公開した。

【写真】劇団四季出身55歳女優「誰かと思ってびっくり」別人級“おばぁちゃんメイク”で変身した姿

◆堀内敬子、“おばぁちゃんメイク”姿公開


堀内は「ドラマ『こないだおばさんて言われたよ』7話です」とつづり、FODオリジナルドラマ「こないだおばさんって言われたよ」での姿を投稿。白髪のかつらを被り、眉毛も白くし、おでこや唇にシワを入れ、更に唇の色を白くした“おばぁちゃんメイク”を施した姿を公開している。

◆堀内敬子の投稿に反響


この投稿には「誰かと思ってびっくり」「老後メイク凄い」「可愛らしいおばあちゃん」「眼差しは若いままですね」「若さがメイクで隠れてる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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