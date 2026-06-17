カッパ・クリエイト（横浜市西区）の回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、新キャンペーン「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」を6月18日から期間限定で行います。【画像13枚】おいしそう！シャリより大きい豪華ネタを一挙に見る！食べ放題“クーポン”も！同キャンペーンでは、脂がのった五島・対馬海域産の天然アジを使用した「天然旬（とき）あじ（一貫）」を110円（以下、税込み）で提供するほか、一本釣りならではの