●「君ら今のところただの相席やから」 フジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)が16日に生放送され、回転寿司チェーン・スシローを舞台に「外国人が好きな寿司メニューベスト10」を予想する企画が展開。生放送中には、関東地方で最大震度5弱の地震が発生し、スタジオが緊張感に包まれる中、進行担当の杉原千尋アナウンサーが冷静な対応を見せた。(上段左から)関太、中西