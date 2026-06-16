タレント・モデルの紗栄子が、日本男子のコミュニケーションを「小2男子で止まっている」とバッサリ切り捨て、波紋を呼んでいる。「6月15日までに公開された自身のYouTubeチャンネルでは、『父の日』を前に、女性ユーザーから寄せられた“父親へのモヤモヤ”を語り合いました。その中で紹介されたのが、『少し太ったら“太ったか”と悪気なく言ってくる』『（こちらが）怒ると“冗談やん。そんな怒らんでも”と言って、犬に話