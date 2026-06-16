TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」オリジナルデザインマンホール蓋の寄贈式を開催
株式会社ブシロードは、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」のキャラクター「高松 燈」が描かれたオリジナルデザインのマンホール蓋を東京都豊島区へ寄贈し、2026年6月10日(水)に寄贈式を開催した。なお、本マンホール蓋は2026年6月下旬から7月中旬に池袋駅西口（中央出口）付近に設置される予定。
池袋をはじめとする豊島区の各所は、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」の作中において、キャラクターたちが集い、悩み、バンド活動を行う非常に重要な舞台として描かれている。
今回、作品のゆかりの地である豊島区の多大なるご協力のもと、地域の魅力向上および、作品を愛するファンに街歩きを楽しんでもらうことを目的として制作したオリジナルデザインマンホール蓋の寄贈式を執り行った。
寄贈式では、マンホール蓋のお披露目に加え、株式会社ブシロードより寄贈の経緯やデザインコンセプトを紹介し、豊島区へマンホール蓋1基を寄贈した。
また、豊島区より感謝状を賜るとともに、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」で高松 燈役を務める羊宮妃那さんも出席した。
本マンホール蓋は、物語の主人公である「高松 燈」をデザインしており、今後、池袋駅西口（中央出口）付近に設置される予定。
ブシロードは今後も、エンターテインメントを通じて地域社会との連携を深め、街の賑わい創出に貢献していくとしている。
設置場所：東京都豊島区西池袋1丁目1-25 池袋駅西口（中央出口）付近
設置時期：2026年6月下旬から7月中旬（予定）
※今回案内した事項について、内容は予告なく変更する場合がある。
■TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 」とは
2022年に始動し、リアルバンドとしても活動中の「MyGO!!!!!」。
本作は、MyGO!!!!!の結成秘話を描いたオリジナルアニメーションだ。
迷いながらも進んでいく彼女たちのストーリーだ。
＜TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」イントロダクション＞
「一生、バンドしてくれる？」
高1の春の終わり。羽丘女子学園では誰も彼もがバンドをしており、
遅れて入学した愛音も早くクラスに馴染めるよう、急いでバンドメンバーを探す。
そんな中、「羽丘の不思議ちゃん」である燈がまだバンドを組んでいないと知り、
愛音はなんとなく声をかけるが……。
傷だらけで不格好な、私たちの＜音楽(叫び)＞。
迷子でもいい、迷子でも進め。
▼TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公式サイト
https://anime.bang-dream.com/mygo/
TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」は各配信プラットフォームにて好評配信中。
▼配信情報の詳細はこちら
https://anime.bang-dream.com/mygo/
■MyGO!!!!! とは
「BanG Dream!」から生まれた、"現実(リアル)"と"仮想(キャラクター)"が同期するバンド・MyGO!!!!!だ。メロコアを軸としたサウンドに乗せた独自のパンクロックが持ち味だ。2026年7月には、ぴあアリーナMMでの単独公演の開催が決定している。
■「BanG Dream!(バンドリ！)」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクトだ。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中だ。2026年夏には夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。
また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
公式サイト：https://bang-dream.com
公式X：https://x.com/bang_dream_info
公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official
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本マンホール蓋は、物語の主人公である「高松 燈」をデザインしており、今後、池袋駅西口（中央出口）付近に設置される予定。
ブシロードは今後も、エンターテインメントを通じて地域社会との連携を深め、街の賑わい創出に貢献していくとしている。
設置場所：東京都豊島区西池袋1丁目1-25 池袋駅西口（中央出口）付近
設置時期：2026年6月下旬から7月中旬（予定）
※今回案内した事項について、内容は予告なく変更する場合がある。
■TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 」とは
2022年に始動し、リアルバンドとしても活動中の「MyGO!!!!!」。
本作は、MyGO!!!!!の結成秘話を描いたオリジナルアニメーションだ。
迷いながらも進んでいく彼女たちのストーリーだ。
＜TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」イントロダクション＞
「一生、バンドしてくれる？」
高1の春の終わり。羽丘女子学園では誰も彼もがバンドをしており、
遅れて入学した愛音も早くクラスに馴染めるよう、急いでバンドメンバーを探す。
そんな中、「羽丘の不思議ちゃん」である燈がまだバンドを組んでいないと知り、
愛音はなんとなく声をかけるが……。
傷だらけで不格好な、私たちの＜音楽(叫び)＞。
迷子でもいい、迷子でも進め。
▼TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」公式サイト
https://anime.bang-dream.com/mygo/
TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」は各配信プラットフォームにて好評配信中。
▼配信情報の詳細はこちら
https://anime.bang-dream.com/mygo/
■MyGO!!!!! とは
「BanG Dream!」から生まれた、"現実(リアル)"と"仮想(キャラクター)"が同期するバンド・MyGO!!!!!だ。メロコアを軸としたサウンドに乗せた独自のパンクロックが持ち味だ。2026年7月には、ぴあアリーナMMでの単独公演の開催が決定している。
■「BanG Dream!(バンドリ！)」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクトだ。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中だ。2026年夏には夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。
また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
公式サイト：https://bang-dream.com
公式X：https://x.com/bang_dream_info
公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/
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