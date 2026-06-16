印象派の巨匠モネ没後100年メモリアルイヤーにセドリック・クラピッシュの監督最新作『モネと時間旅行』（配給：セテラ・インターナショナル協力：ユニフランス）の公開が決定した。公開日は9月18日で、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほか全国公開を予定。公開日発表にあわせて場面写真7点が到着した。『モネと時間旅行』は、19世紀と現代を舞台に、ベル・エポックを生きた謎の女