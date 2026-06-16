インフルエンサーの小林ゆあが、ティーン向けファッションメディア『Popteen』の専属モデルに就任し、SNSに投稿した就任報告動画の総再生回数が280万回を突破した。【別カット】小林ゆあ『Popteen』専属モデル就任小林は2026年6月から『Popteen』専属モデルとして活動をスタート。発表直後に公開した動画には、「専属モデルおめでとう！」「夢が叶ってうれしい！」「これからの活躍が楽しみ」といった祝福の声が相次ぎ、2000件