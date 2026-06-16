ＪＸ金属が一時ストップ高に買われた。同社は１６日、光通信分野向け結晶材料のインジウムリン基板の生産能力強化に向け、今後４カ年で最大１２００億円の設備投資を実施すると発表した。増産による収益拡大効果を期待した買いが集まったようだ。 インジウムリン基板は光通信分野において光トランシーバーに使用される。データセンター向けの光通信インフラ需要が拡大するなか、従来から生産を行っ