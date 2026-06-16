ＪＸ金属が一時Ｓ高、データセンター向け需要拡大でインジウムリン基板の生産能力増強へ

ＪＸ金属<5016.T>が一時ストップ高に買われた。同社は１６日、光通信分野向け結晶材料のインジウムリン基板の生産能力強化に向け、今後４カ年で最大１２００億円の設備投資を実施すると発表した。増産による収益拡大効果を期待した買いが集まったようだ。



インジウムリン基板は光通信分野において光トランシーバーに使用される。データセンター向けの光通信インフラ需要が拡大するなか、従来から生産を行っている磯原工場に加え、新たにひたちなか地区においても生産体制を強化する。これまでに公表した投資分とあわせて、２０２５年度と比べて生産能力を７～１０倍に引き上げる予定。安定供給体制を構築するため、顧客に対して価格改定の要請も進めているという。ＪＸ金属は主力製品である半導体スパッタリングターゲットに並ぶ収益の柱として成長させていく方針としている。



出所：MINKABU PRESS