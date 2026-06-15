【写真】BTSジミンが公開したワールドツアーの舞台裏【動画】BTSを癒すツアー犬のストーニー BTSのJIMIN（ジミン）が、Instagramを更新。犬と戯れる姿など多数のオフショットを公開した。 ■BTSジミンにJ-HOPEが「公演行くよ～」 JIMINが公開したのは、ワールドツアーの合間に撮影された12枚の写真と動画。1、6枚目では、ツアーに同行している犬のストーニ