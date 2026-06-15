新潮社が発行する「nicola」と「ニコ☆プチ」は6月12日、「2026年上半期トレンド」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年4月17日〜19日、小学生・中学生の「ガールズラボ」会員512名を対象にインターネットで行われた。左「nicola」/右「ニコ☆プチ」○流行語・話題の人物・印象的なニュースは?「流行語ランキング」では、「〇〇すぎて滅!」が1位に。2位「それな」、3位「メロい」となった。「流行った人」では、M