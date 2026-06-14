暮らしに余裕が生まれる家事の工夫を紹介します。教えてくれたのはクリンネスト1級のあゆみさん。玄関・トイレの掃除や、洗濯物の仕組みを見直したことで、家事に追われる感覚がぐっと減ったといいます。具体的な方法を伺いました。1：朝イチの「トイレ・玄関リセット」で清潔さをキープ子どもの受験をきっかけに、ある習慣を始めました。朝いちばんのトイレ掃除と玄関掃除です。【写真】愛用する掃除アイテム当時、「トイレには神