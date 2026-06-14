女優の泉里香が12日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから「美しいぃぃぃ」「可愛すぎます」といった反響が寄せられた。【写真】泉里香の夫、サッカー日本代表・谷口彰悟、試合後の“男前”ショットに代表選手も反応「イケメンやなぁ」「顔交換してください」2025年6月にサッカー日本代表でベルギーのシント＝トロイデンVV所属の谷口彰悟と結婚した泉。そんな彼女が投稿したのは自身のオフショット。複