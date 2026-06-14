累計1億1111万ダウンロード突破のゲームアプリ『にゃんこ大戦争』が、5月28日から神奈川県とのコラボレーションを実施しています。https://x.com/kanagawa_shouhi/status/2060259080120467931神奈川県民全体で「消費者トラブルの未然防止」に係る機運醸成を図ることを目的とした本コラボでは、神奈川県消費生活課のホームページ内にある消費者教育関連ページに、『にゃんこ大戦争』の「にゃんこ」たちが登場しています。神奈川県消