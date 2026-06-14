1月までマンチェスター・ユナイテッドを指揮していたルベン・アモリム氏が、ミランの新監督候補に挙がっているようだ。13日にイギリスメディア『BBC』などが報じた。終盤の失速でチャンピオンズリーグ出場権獲得を逃したミランは、5月にマッシミリアーノ・アッレグリ監督や複数の幹部を一斉解任。新シーズンの指揮官選定に動いている。候補者の一人だったラルフ・ラングニック氏は、オーストリア代表との契約を延長。そんな