2026年6月6日、台湾メディアのETtodayは日本の大腸がん発生率が世界5位と高い理由について三つの習慣が影響していると報じた。記事は、日本の内科医の指摘した内容として、肉を食べることよりも危険な「発がん地雷」として「デスクワークによる長時間労働」「アルコールの殺傷力」「加工肉食品」を挙げた。まずデスクワークについて、10年間続けると、座り仕事をしたことがない人と比べて大腸がんの発症率が2倍になるとし、1960年