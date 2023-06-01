上田綺世がオランダ戦に向けて「100%を引き出すために準備している」森保一監督率いる日本代表は現地時間6月13日、アメリカ・ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦オランダ戦の前日練習に臨んだ。FW上田綺世が練習後の取材に応じ、大舞台での戦い方について語った。オランダとの初戦を前に、上田は「コンディションもいいですし、順調に万全の準備でここまで来れた」と今のコンディションについて言及。チ