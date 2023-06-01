敵地ホワイトソックス戦先発は山本由伸【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間14日・シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で出場する。2試合ぶりのスタメン復帰となった。大谷は11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で2回に13号を放つなど4打席4出塁の活躍を見せていたが、左膝の炎症により途中交代。12日（同13日）のホワイトソックス戦は欠場していた。ロ