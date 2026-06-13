【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライター・音羽-otoha-の新曲「しゅるれりら」が、7月放送スタートのTVアニメ『サンダー３』EDテーマに決定したことが明らかになった。この楽曲は、音羽-otoha-が敬愛するロックバンド・ヒトリエによるプロデュース曲の第2弾として7月10日にリリースが決定している。目下、自身最大規模のワンマンライブツアー「OUR PLANET」(国内6公演・海外2公演)を行いながら、先日はイン