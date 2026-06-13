サポートプレーヤーとして同行する吉田麻也森保一監督率いる日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦オランダ戦に臨む。サポートプレーヤーとしてチームを支えるDF吉田麻也（LAギャラクシー）はかつてオランダ1部VVVフェンローに所属するなど同国に精通。当時イングランド・プレミアリーグのサウサンプトンではロナルド・クーマン監督のもとでプレーし、DFフィルジル・フ