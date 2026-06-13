32歳でトヨタを辞め、「日本のAmazon」を目指して起業した黒田武志さん。ITバブル崩壊と二度の挫折を経て、たどり着いたのは“廃品回収”だった。なぜ夢は形を変えたのか。年商117億円企業へと成長した逆転の軌跡を、ライターの宮〓まきこさんが追う――。（後編）撮影＝プレジデントオンライン編集部リネットジャパンの黒田武志社長。1989年にトヨタ入社。バンパーのリサイクル事業などを担い、98年に退社。ブックオフのフランチ