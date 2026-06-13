北中米ワールドカップを戦う日本代表は12日、グループリーグ初戦オランダ戦に向けてアメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ施設で調整した。前日から続いている雨の影響で、連日続いていた猛暑は小休止し、練習開始時点の気温は20度程度。空調完備のダラススタジアムで行われるオランダ戦に近い気温でのトレーニングとなった。左足首の負傷を抱えていたMF遠藤航(リバプール)が11日にチームを離脱し、DF板倉滉(アヤックス)が新