フィジー・エアウェイズは、オーストラリア・ニュージーランド行きで特別運賃を、6月10日から7月1日まで販売する。東京/成田発着シドニー・メルボルン・ブリスベン・アデレード・ケアンズ・ゴールドコースト・オークランド・ウエリントン・クライストチャーチ行きが対象で、エコノミークラス往復運賃は95,000円からとなる。燃油サーチャージなし、諸税別。変更や払い戻し条件は運賃によって異なる。搭乗期間は8月19日から2027年5月