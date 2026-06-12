【秦谷美鈴-ツキノカメ-】 6月12日 デコマス公開 コトブキヤは、フィギュア「秦谷美鈴-ツキノカメ-」のデコマス（彩色見本）を6月12日に公開した。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「秦谷美鈴」をスケールフィギュア化したもの。楽曲「ツキノカメ」での衣装姿が再現され、躍動感ある衣装造形と表情も作り込まれている。 また、6月12日より