リリースで発表Jリーグは6月12日、翌13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催する「JリーグオールスターDAZN カップ」において、選出選手のうち9選手が怪我の影響により試合に出場しないこととなったと発表した。新たに発表された欠場選手は各種セレモニーやイベント等のみの参加となる。J1 WESTの福田心之助（京都サンガF.C.）、J2 J3 EAST-Aの相良竜之介（ベガルタ仙台）、氣田亮真（モンテディオ山形）、J2 J3 EAST-Bの河