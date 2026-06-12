意見を求められたとき、適切に伝えるにはどうすればいいか。Metagram代表取締役の〓野雄一さんは「感想と意見は、頭のなかに構造がないと、簡単に混ざってしまう。意見を出すためには、2本の線を頭のなかに引くといい」という――。※本稿は、〓野雄一『話のうまい人は頭のなかで「見えない図」を描いている』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■