米子北高サッカー部・中村真吾監督が明かす佐野海舟の高校時代ボールを刈り取る、駆け引きと無駄のない動きで凌駕して球際を制する。佐野海舟のボール奪取力は日本代表において、中盤に安定感をもたらす大きな武器になっている。ドイツ・ブンデスリーガで圧倒的な存在感を放ち、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーに選ばれた佐野は、米子北高校時代からボールを奪うという部分では突き抜けた存在で、1年生の時から優れた予測と