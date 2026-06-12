【Amazon：MAXZENスポットクーラー セール】 開催期間：6月12日0時～6月18日23時59分 MAXZEN MSC-ST35-WH Amazonにて、MAXZENのスポットクーラーがセール価格で販売されている。期間は6月18日23時59分まで。 セールの対象となっているスポットクーラーは、コンセントに挿して排気ダクトを設置するだけで使用可能。エアコンが